RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили о массированной атаке дронов ночью и работе ПВО в пяти областях

Иллюстративное фото: в ряде областей РФ работала ПВО из-за атаки дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Воронежской области (РФ) в результате атаки беспилотника и работы ПВО произошел пожар в Острогожском районе. Этот регион стал уже пятым в ночь на 29 июля, где велась работа по отражению "налета" дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Как утверждается в утреннем заявлении оборонного ведомства страны-агрессора, средствами ПВО вроде бы было "перехвачено и уничтожено" 39 беспилотников, а именно:

  • 19 БПЛА - в Курской области,
  • 9 беспилотников - в Белгородской области,
  • 5 дронов - в Брянской области,
  • 3 БПЛА - в Воронежской области,
  • 3 беспилотника - в Ленинградской области.

В ночной дроновой атаке по объектам на территории РФ министерство традиционно обвиняет Украину.

О каких-либо последствиях работы ПВО и отражения этого воздушного нападения в регионах в российском ведомстве ничего не говорят.

В то же время воронежский губернатор утром сообщил, что в регионе средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы был обнаружен и "подавлен" беспилотник в Острогожском районе.

"Во время его падения был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод", - рассказал российский чиновник и добавил.

Он заявил, что был пожар, который уже потушили, и обошлось без пострадавших, а на место направлены оперативные службы.

Атака дронов в России 29 июля

Ранее сообщалось, что этой ночью в Белгородской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников, и была поражена подстанция в поселке Томаровка, на которой вспыхнул пожар.

Кроме того, власти Курской области заявляли о якобы сбитии средствами ПВО 13 БПЛА самолетного типа, но в сети говорили о взрывах и "прилетах" в регионе в ряде районов, и о поражении подстанции.

Также в Орловской области из-за удара беспилотника произошел пожар на электроподстанции, что подтвердил местный губернатор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воронежская областьАтака дронов