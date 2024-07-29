В России заявили о массированной атаке дронов ночью и работе ПВО в пяти областях

В Воронежской области (РФ) в результате атаки беспилотника и работы ПВО произошел пожар в Острогожском районе. Этот регион стал уже пятым в ночь на 29 июля, где велась работа по отражению "налета" дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Как утверждается в утреннем заявлении оборонного ведомства страны-агрессора, средствами ПВО вроде бы было "перехвачено и уничтожено" 39 беспилотников, а именно:
В ночной дроновой атаке по объектам на территории РФ министерство традиционно обвиняет Украину.
О каких-либо последствиях работы ПВО и отражения этого воздушного нападения в регионах в российском ведомстве ничего не говорят.
В то же время воронежский губернатор утром сообщил, что в регионе средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы был обнаружен и "подавлен" беспилотник в Острогожском районе.
"Во время его падения был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод", - рассказал российский чиновник и добавил.
Он заявил, что был пожар, который уже потушили, и обошлось без пострадавших, а на место направлены оперативные службы.
Ранее сообщалось, что этой ночью в Белгородской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников, и была поражена подстанция в поселке Томаровка, на которой вспыхнул пожар.
Кроме того, власти Курской области заявляли о якобы сбитии средствами ПВО 13 БПЛА самолетного типа, но в сети говорили о взрывах и "прилетах" в регионе в ряде районов, и о поражении подстанции.
Также в Орловской области из-за удара беспилотника произошел пожар на электроподстанции, что подтвердил местный губернатор.
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