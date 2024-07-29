В России заявили о массированной атаке дронов ночью и работе ПВО в пяти областях

Как утверждается в утреннем заявлении оборонного ведомства страны-агрессора, средствами ПВО вроде бы было "перехвачено и уничтожено" 39 беспилотников, а именно:

19 БПЛА - в Курской области,

9 беспилотников - в Белгородской области,

5 дронов - в Брянской области,

3 БПЛА - в Воронежской области,

3 беспилотника - в Ленинградской области.

В ночной дроновой атаке по объектам на территории РФ министерство традиционно обвиняет Украину.

О каких-либо последствиях работы ПВО и отражения этого воздушного нападения в регионах в российском ведомстве ничего не говорят.

В то же время воронежский губернатор утром сообщил, что в регионе средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы был обнаружен и "подавлен" беспилотник в Острогожском районе.

"Во время его падения был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод", - рассказал российский чиновник и добавил.

Он заявил, что был пожар, который уже потушили, и обошлось без пострадавших, а на место направлены оперативные службы.

Атака дронов в России 29 июля

Ранее сообщалось, что этой ночью в Белгородской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников, и была поражена подстанция в поселке Томаровка, на которой вспыхнул пожар.

Кроме того, власти Курской области заявляли о якобы сбитии средствами ПВО 13 БПЛА самолетного типа, но в сети говорили о взрывах и "прилетах" в регионе в ряде районов, и о поражении подстанции.

Также в Орловской области из-за удара беспилотника произошел пожар на электроподстанции, что подтвердил местный губернатор.