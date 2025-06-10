У Росії заявили про масовану атаку дронів: вибухи пролунали у кількох містах

Що відомо

Міноборони Росії заявило про нібито знищення 102 українських дронів-камікадзе над територією РФ. Найбільше, за їх версією, було збито над:

Брянською областю - 46,

Бєлгородською - 20,

Воронезькою - 9,

Калузькою та Татарстаном - по 4,

Московською областю - 3,

Ленінградською, Орловською та Курською - по 2,

Смоленською - 1.

Також у Росії заявили про знищення дев’яти БпЛА над тимчасово окупованим Кримом.

Вибухи в глибині Росії

Telegram-канал Astra повідомляє, що вночі вибухи чули місцеві жителі в Нижньокамську та Єлабузі, які розташовані в Республіці Татарстан.

У Єлабузу знаходиться завод із виробництва і збирання іранських "Шахедів", які Росія активно застосовує для ударів по Україні.