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В России заявили о массированной атаке дронов: взрывы прогремели в нескольких городах

Иллюстративное фото: атака дронов на регионы России (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 10 июня в России зафиксирована массированная атака дронов. Взрывы прогремели в Татарстане, в частности в Елабуге и Нижнекамске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и Astra.

Что известно

Минобороны России заявило о якобы уничтожении 102 украинских дронов-камикадзе над территорией РФ. Больше всего, по их версии, было сбито над:

  • Брянской областью - 46,
  • Белгородской - 20,
  • Воронежской - 9,
  • Калужской и Татарстаном - по 4,
  • Московской областью - 3,
  • Ленинградской, Орловской и Курской - по 2,
  • Смоленской - 1.

Также в России заявили об уничтожении девяти БпЛА над временно оккупированным Крымом.

Взрывы в глубине России

Telegram-канал Astra сообщает, что ночью взрывы слышали местные жители в Нижнекамске и Елабуге, которые расположены в Республике Татарстан.

В Елабузе находится завод по производству и сборке иранских "Шахедов", которые Россия активно применяет для ударов по Украине.

Напомним, что вечером 5 июня на оккупированном Крымском полуострове несколько раз объявляли воздушную тревогу - всего пять раз. Взрывы были слышны вблизи Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в районе Сак.

Кроме того, 6 июня в России дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Местные жители сообщали о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах.

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Российская ФедерацияАтака дронов