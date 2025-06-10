В России заявили о массированной атаке дронов: взрывы прогремели в нескольких городах

В ночь на 10 июня в России зафиксирована массированная атака дронов. Взрывы прогремели в Татарстане, в частности в Елабуге и Нижнекамске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и Astra.
Минобороны России заявило о якобы уничтожении 102 украинских дронов-камикадзе над территорией РФ. Больше всего, по их версии, было сбито над:
Также в России заявили об уничтожении девяти БпЛА над временно оккупированным Крымом.
Telegram-канал Astra сообщает, что ночью взрывы слышали местные жители в Нижнекамске и Елабуге, которые расположены в Республике Татарстан.
В Елабузе находится завод по производству и сборке иранских "Шахедов", которые Россия активно применяет для ударов по Украине.
Напомним, что вечером 5 июня на оккупированном Крымском полуострове несколько раз объявляли воздушную тревогу - всего пять раз. Взрывы были слышны вблизи Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в районе Сак.
Кроме того, 6 июня в России дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Местные жители сообщали о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах.
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