У Росії заявили про масовану атаку дронів: вибухи пролунали у кількох містах
У ніч на 10 червня в Росії зафіксовано масовану атаку дронів. Вибухи пролунали в Татарстані, зокрема в Єлабузі та Нижньокамську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ та Astra.
Що відомо
Міноборони Росії заявило про нібито знищення 102 українських дронів-камікадзе над територією РФ. Найбільше, за їх версією, було збито над:
- Брянською областю - 46,
- Бєлгородською - 20,
- Воронезькою - 9,
- Калузькою та Татарстаном - по 4,
- Московською областю - 3,
- Ленінградською, Орловською та Курською - по 2,
- Смоленською - 1.
Також у Росії заявили про знищення дев’яти БпЛА над тимчасово окупованим Кримом.
Вибухи в глибині Росії
Telegram-канал Astra повідомляє, що вночі вибухи чули місцеві жителі в Нижньокамську та Єлабузі, які розташовані в Республіці Татарстан.
У Єлабузу знаходиться завод із виробництва і збирання іранських "Шахедів", які Росія активно застосовує для ударів по Україні.
Нагадаємо, що ввечері 5 червня на окупованому Кримському півострові кілька разів оголошували повітряну тривогу - загалом п’ять разів. Вибухи було чути поблизу Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та в районі Сак.
Крім того, 6 червня в Росії дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, роботу ППО та пожежі.
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