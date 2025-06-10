В России заявили о массированной атаке дронов: взрывы прогремели в нескольких городах

В ночь на 10 июня в России зафиксирована массированная атака дронов. Взрывы прогремели в Татарстане, в частности в Елабуге и Нижнекамске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и Astra .

Что известно

Минобороны России заявило о якобы уничтожении 102 украинских дронов-камикадзе над территорией РФ. Больше всего, по их версии, было сбито над:

Брянской областью - 46,

Белгородской - 20,

Воронежской - 9,

Калужской и Татарстаном - по 4,

Московской областью - 3,

Ленинградской, Орловской и Курской - по 2,

Смоленской - 1.

Также в России заявили об уничтожении девяти БпЛА над временно оккупированным Крымом.

Взрывы в глубине России

Telegram-канал Astra сообщает, что ночью взрывы слышали местные жители в Нижнекамске и Елабуге, которые расположены в Республике Татарстан.

В Елабузе находится завод по производству и сборке иранских "Шахедов", которые Россия активно применяет для ударов по Украине.