Фото: в Росії заявили про черговий обмін полоненими (Getty Images)

Міноборони Росії заявило про повернення з українського полону 50 російських нікчем, яким нібито "загрожувала смертельна небезпека".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

Зазначається, що літаками Повітряно-космічних сил Росії російські військовополонені були доставлені до Москви для проходження лікування й реабілітації. Варто зазначити, що українська сторона цю інформацію поки не коментувала, тому невідомо скільки бійців ЗСУ повертаються додому.