В Росії заявили про черговий обмін полоненими
Фото: в Росії заявили про черговий обмін полоненими (Getty Images)
Міноборони Росії заявило про повернення з українського полону 50 російських нікчем, яким нібито "загрожувала смертельна небезпека".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
Зазначається, що літаками Повітряно-космічних сил Росії російські військовополонені були доставлені до Москви для проходження лікування й реабілітації.
Варто зазначити, що українська сторона цю інформацію поки не коментувала, тому невідомо скільки бійців ЗСУ повертаються додому.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про попередній обмін полоненими між Росією та Україною, який відбувся напередодні Нового року 31 грудня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.