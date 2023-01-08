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В Росії заявили про черговий обмін полоненими

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Неділя 08 січня 2023 15:05
В Росії заявили про черговий обмін полоненими Фото: в Росії заявили про черговий обмін полоненими (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міноборони Росії заявило про повернення з українського полону 50 російських нікчем, яким нібито "загрожувала смертельна небезпека".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

Зазначається, що літаками Повітряно-космічних сил Росії російські військовополонені були доставлені до Москви для проходження лікування й реабілітації.

Варто зазначити, що українська сторона цю інформацію поки не коментувала, тому невідомо скільки бійців ЗСУ повертаються додому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про попередній обмін полоненими між Росією та Україною, який відбувся напередодні Нового року 31 грудня.

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