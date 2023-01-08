В России заявили об очередном обмене пленными

Минобороны России заявило о возвращении из украинского плена 50 российских ничтожеств, которым якобы "угрожала смертельная опасность".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА Новости ".

Стоит отметить, что украинская сторона эту информацию пока не комментировала, поэтому неизвестно, сколько бойцов ВСУ возвращаются домой.

Отмечается, что самолетами воздушно-космических сил России российские военнопленные были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Напомним, РБК-Украина писало о предварительном обмене пленными между Россией и Украиной, который состоялся в канун Нового года 31 декабря.

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