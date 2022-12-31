У Росії заявили про черговий обмін полоненими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони Росії.

Варто зазначити, що українська сторона цю інформацію поки не коментувала, тому невідомо скільки бійців ЗСУ повертаються додому.

"31 грудня в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 82 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що робота зі звільнення українських захисників з полону РФ триває. Найближчим часом варто очікувати позитивних новин.

Також раніше ми писали, що у російському полоні перебувають понад 3 тисяч українських військових. Ще близько 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.

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