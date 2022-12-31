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В России заявили об очередном обмене пленными

Фото: в России заявили об очередном обмене пленными (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 82 российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны России.

"31 декабря в результате переговорного процесса по подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену угрожала смертельная опасность", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что украинская сторона эту информацию пока не комментировала, поэтому неизвестно, сколько бойцов ВСУ возвращаются домой.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что работа по освобождению украинских защитников из плена РФ продолжается. В ближайшее время следует ожидать положительных новостей.

Также ранее мы писали, что в русском плену находятся более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

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Министерство обороны РФОбмен пленнымиВойна России против Украины