В Росії заявили про атаку на розвідувальний корабель "Приазов'я"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Міністерства оборони Росії.

"Сьогодні близько о 1:30 Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту...", - пише пресслужба.

Як стверджує Міністерство оборони Росії, атака нібито була успішно відбита, а всі дрони були знищені "зі штатного озброєння російського корабля за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя". Також додається, що корабель пошкоджень не отримав й ніхто з окупантів не постраждав.

Українське військове керівництво наразі не коментувало заяву ворога.

Атака на розвідувальний корабель "Іван Хурс"

24 травня, з'явилась інформація про атаку дронів на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який знаходився в Чорному морі. Через деякий час російське Міністерство оборони підтвердило спробу атаки за допомогою трьох безпілотних катерів. Тоді ж у відомстві зазначили, що усі цілі нібито були знищені.

Вже на наступний день, 25 травня, до мережі потрапило відео де можна було побачити, як один морський безпілотник все ж підбив російський корабель.