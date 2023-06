В Росії заявили про атаку на розвідувальний корабель "Приазов'я"

"Сьогодні близько о 1:30 Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту...", - пише пресслужба.

Як стверджує Міністерство оборони Росії, атака нібито була успішно відбита, а всі дрони були знищені "зі штатного озброєння російського корабля за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя". Також додається, що корабель пошкоджень не отримав й ніхто з окупантів не постраждав.

Українське військове керівництво наразі не коментувало заяву ворога.

24 травня, з'явилась інформація про атаку дронів на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який знаходився в Чорному морі. Через деякий час російське Міністерство оборони підтвердило спробу атаки за допомогою трьох безпілотних катерів. Тоді ж у відомстві зазначили, що усі цілі нібито були знищені.

Вже на наступний день, 25 травня, до мережі потрапило відео де можна було побачити, як один морський безпілотник все ж підбив російський корабель.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh