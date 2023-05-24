У Міноборони РФ підтвердили атаку на розвідувальний корабель у Чорному морі

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" нібито був атакований сьогодні, 24 травня, вранці. Він знаходився у акваторії Чорного моря.

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

"Сьогодні о 5 годині 30 хвилин Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту", - заявив чиновник країни-агресора.

Він додав, що корабель нібито охороняв газові трубопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік". За словами Конашенкова, всі безпілотні катери було знищено.

Міноборони РФ також оприлюднило відео, на якому нібито є знищення "українського катера". На кадрах помітне лише одне судно, хоча відомство країни-агресора заявляє про три.

Зазначимо, що інформація про "атаку" на корабель РФ з'явилася сьогодні в Telegram-каналах. Офіційні особи України поки що ніяк не коментували такі звинувачення Росії.

Корабель "Іван Хурс"

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" входить до складу Чорноморського флоту Росії. Він призначений для того, щоб вести радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. При цьому інформацію про бортове озброєння судна засекречено.