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В России заявили об атаке на разведывательный корабль "Приазовье"

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Воскресенье 11 июня 2023 15:31
В России заявили об атаке на разведывательный корабль "Приазовье" Фото: разведывательный корабль "Приазовье" (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

В России заявили о попытке Украины якобы нанести удар морскими дронами по кораблю Черноморского флота "Приазовье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала Министерства обороны России.

"Сегодня около 1:30 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота...", - пишет пресс-служба.

Как утверждает Министерство обороны России, атака якобы была успешно отражена, а все дроны были уничтожены "из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя". Также добавляется, что корабль повреждений не получил и никто из оккупантов не пострадал.

Украинское военное руководство пока не комментировало заявление врага.

Атака на разведывательный корабль "Иван Хурс"

24 мая, появилась информация об атаке дронов на российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который находился в Черном море. Через некоторое время российское Министерство обороны подтвердило попытку атаки с помощью трех беспилотных катеров. Тогда же в ведомстве отметили, что все цели якобы были уничтожены.

Уже на следующий день, 25 мая, в сеть попало видео где можно было увидеть, как один морской беспилотник все же подбил российский корабль.

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