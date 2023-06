В России заявили об атаке на разведывательный корабль "Приазовье"

"Сегодня около 1:30 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота...", - пишет пресс-служба.

Как утверждает Министерство обороны России, атака якобы была успешно отражена, а все дроны были уничтожены "из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя". Также добавляется, что корабль повреждений не получил и никто из оккупантов не пострадал.

Украинское военное руководство пока не комментировало заявление врага.

24 мая, появилась информация об атаке дронов на российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который находился в Черном море. Через некоторое время российское Министерство обороны подтвердило попытку атаки с помощью трех беспилотных катеров. Тогда же в ведомстве отметили, что все цели якобы были уничтожены.

Уже на следующий день, 25 мая, в сеть попало видео где можно было увидеть, как один морской беспилотник все же подбил российский корабль.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

