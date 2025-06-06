В Росії заявили про атаку дронів на Москву: подробиці та наслідки

Чиновник заявив, що сили ППО Міністерства оборони Росії збили десять безпілотників, які летіли у напрямку Москви.

"Силами ППО Міноборони знищено десять безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – йдеться у повідомленні.

Про атаку дронів на російську столицю стало відомо після 3-ї години ночі.

Так, о 3:44 Собянін відзвітував, що сили ППО збили 6 безпілотників на підході до Москви, а о 3:56 заявив про ліквідацію ще трьох безпілотників.

Фінальне повідомлення пролунало о 4:33 з кінцевим результатом - 10 БпЛА.

Також повідомлялося, що через повітряну загрозу було тимчасово призупинено зліт і посадку рейсів в аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково.