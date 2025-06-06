В Росії заявили про атаку дронів на Москву: подробиці та наслідки

У Росії заявили, що в ніч на 6 червня Москву атакувало десять безпілотників, які нібито були збиті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера російської столиці Сергія Собяніна.
Чиновник заявив, що сили ППО Міністерства оборони Росії збили десять безпілотників, які летіли у напрямку Москви.
"Силами ППО Міноборони знищено десять безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – йдеться у повідомленні.
Про атаку дронів на російську столицю стало відомо після 3-ї години ночі.
Так, о 3:44 Собянін відзвітував, що сили ППО збили 6 безпілотників на підході до Москви, а о 3:56 заявив про ліквідацію ще трьох безпілотників.
Фінальне повідомлення пролунало о 4:33 з кінцевим результатом - 10 БпЛА.
Також повідомлялося, що через повітряну загрозу було тимчасово призупинено зліт і посадку рейсів в аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково.
Нагадаємо, що Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів для війни проти України. Москва також хоче виробити по 30 тисяч далекобійних безпілотників та дронів-обманок.
До слова, Умєров звернувся до союзників після атак на Херсон і Прилуки. Він зазначив, що щоденні російські атаки на мирні українські міста - це систематичне знищення народу України і країни Заходу мають відповісти агресору.
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