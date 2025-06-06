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В России заявили об атаке дронов на Москву: подробности и последствия

Фото: мэр Москвы Сергей Собянин (Рос СМИ)
Автор: Оксана Гапончук

В России заявили, что в ночь на 6 июня Москву атаковало десять беспилотников, которые якобы были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра российской столицы Сергея Собянина.

Чиновник заявил, чтосилы ПВО Министерства обороны России сбили десять беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено десять беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.

Об атаке дронов на российскую столицу стало известно после 3 часов ночи.

Так, в 3:44 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили 6 беспилотников на подходе к Москве, а в 3:56 заявил о ликвидации еще трех беспилотников.

Финальное сообщение прозвучало в 4:33 с конечным результатом - 10 БпЛА.

Также сообщалось, что из-за воздушной угрозы был временно приостановлен взлет и посадка рейсов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

 

Напомним, что Россия планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов для войны против Украины. Москва также хочет произвести по 30 тысяч дальнобойных беспилотников и дронов-обманок.

К слову, Умеров обратился к союзникам после атак на Херсон и Прилуки. Он отметил, что ежедневные российские атаки на мирные украинские города - это систематическое уничтожение народа Украины и страны Запада должны ответить агрессору.

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