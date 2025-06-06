В России заявили об атаке дронов на Москву: подробности и последствия

Чиновник заявил, чтосилы ПВО Министерства обороны России сбили десять беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено десять беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.

Об атаке дронов на российскую столицу стало известно после 3 часов ночи.

Так, в 3:44 Собянин отчитался, что силы ПВО сбили 6 беспилотников на подходе к Москве, а в 3:56 заявил о ликвидации еще трех беспилотников.

Финальное сообщение прозвучало в 4:33 с конечным результатом - 10 БпЛА.

Также сообщалось, что из-за воздушной угрозы был временно приостановлен взлет и посадка рейсов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.