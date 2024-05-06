У Росії заявили про атаку дронів на Бєлгородську область, є загиблі та постраждалі

У Росії знову заявили про чергову атаку дронів на Бєлгородську область. Повідомляють про загиблих і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперштабу Бєлгородської області у Telegram.

Безпілотники нібито атакували машини ДК "Агро-Білгір'я", що перевозили співробітників свинокомплексу. Інцидент стався в районі села Березівка Борисівського району.

Атаки дронів на РФ

Останніми місяцями Росія стрясається хвилею надзвичайних подій. Загадкові пожежі, вибухи і диверсії стають дедалі частішими, охоплюючи різні регіони країни.

27 квітня стало відомо, що співробітники СБУ атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ. Унаслідок ударів тимчасово припинив роботу Слов'янський нафтопереробний завод.

Унаслідок безперервних ударів по НПЗ, у Росії виник дефіцит палива, а також зросли ціни на бензин і дизель.

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