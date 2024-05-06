ua en ru
Пн, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії заявили про атаку дронів на Бєлгородську область, є загиблі та постраждалі

Понеділок 06 травня 2024 10:12
UA EN RU
У Росії заявили про атаку дронів на Бєлгородську область, є загиблі та постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії знову заявили про чергову атаку дронів на Бєлгородську область. Повідомляють про загиблих і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперштабу Бєлгородської області у Telegram.

Безпілотники нібито атакували машини ДК "Агро-Білгір'я", що перевозили співробітників свинокомплексу. Інцидент стався в районі села Березівка Борисівського району.

За попередніми даними штабу, загинули шестеро осіб. Водночас унаслідок атаки безпілотників постраждали нібито 35 осіб.

Атаки дронів на РФ

Останніми місяцями Росія стрясається хвилею надзвичайних подій. Загадкові пожежі, вибухи і диверсії стають дедалі частішими, охоплюючи різні регіони країни.

27 квітня стало відомо, що співробітники СБУ атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ. Унаслідок ударів тимчасово припинив роботу Слов'янський нафтопереробний завод.

Унаслідок безперервних ударів по НПЗ, у Росії виник дефіцит палива, а також зросли ціни на бензин і дизель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Проблеми зі світлом, водою і транспортом: які наслідки атаки на Суми та область
Проблеми зі світлом, водою і транспортом: які наслідки атаки на Суми та область
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках