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В России заявили об атаке дронов на Белгородскую область, есть погибшие и пострадавшие

Понедельник 06 мая 2024 10:12
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В России заявили об атаке дронов на Белгородскую область, есть погибшие и пострадавшие Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В России вновь заявили об очередной атаке дронов на Белгородскую область. Сообщается о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперштаба Белгородской области в Telegram.

Беспилотники якобы атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", перевозившие сотрудников свинокомплекса. Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района.

По предварительным данным штаба, погибли шесть человек. При этом в результате атаки беспилотников пострадали якобы 35 человек.

Атаки дронов на РФ

В последние месяцы Россия сотрясается волной чрезвычайных происшествий. Загадочные пожары, взрывы и диверсии становятся все более частыми, охватывая различные регионы страны.

27 апреля стало известно, что сотрудники СБУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае РФ. В результате ударов временно прекратил работу Славянский нефтеперерабатывающий завод.

В результате непрекращающихся ударов по НПЗ, в России возник дефицит топлива, а также выросли цены на бензин и дизель.

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