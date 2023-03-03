У Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт: там пролунали вибухи

За його інформацією, в районі аеропорту було чути два вибухи.

"Попередньо, системою ППО було збито український дрон", - розповідають пропагандисти.

При цьому місцеві видання пишуть, що після вибуху на небі з'явилося жовте свічення.

Влада Брянської області в коментарі "РИА-Новости" вже нібито спростувала інформацію про системи ППО, що спрацювали в місті.

"Звук був через винищувач, який проходив звуковий бар'єр", - пише пропагандистське видання з посиланням на місцеву владу.