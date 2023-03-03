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У Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт: там пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 3 березня, у районі Брянського аеропорту пролунали кілька вибухів. Україну вже звинувачують у "атаці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистський Telegram-канал Mash.

За його інформацією, в районі аеропорту було чути два вибухи.

"Попередньо, системою ППО було збито український дрон", - розповідають пропагандисти.

При цьому місцеві видання пишуть, що після вибуху на небі з'явилося жовте свічення.

Влада Брянської області в коментарі "РИА-Новости" вже нібито спростувала інформацію про системи ППО, що спрацювали в місті.

"Звук був через винищувач, який проходив звуковий бар'єр", - пише пропагандистське видання з посиланням на місцеву владу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Брянській області вчора, 2 березня, заявили про нібито "проникнення української ДРГ".

Також ми писали, що 2 березня у Брянській області місцеві жителі почули вибухи.

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Російська ФедераціяаеропортвибухиБрянская область