У Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт: там пролунали вибухи

Сьогодні, 3 березня, у районі Брянського аеропорту пролунали кілька вибухів. Україну вже звинувачують у "атаці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистський Telegram-канал Mash.
За його інформацією, в районі аеропорту було чути два вибухи.
"Попередньо, системою ППО було збито український дрон", - розповідають пропагандисти.
При цьому місцеві видання пишуть, що після вибуху на небі з'явилося жовте свічення.
Влада Брянської області в коментарі "РИА-Новости" вже нібито спростувала інформацію про системи ППО, що спрацювали в місті.
"Звук був через винищувач, який проходив звуковий бар'єр", - пише пропагандистське видання з посиланням на місцеву владу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Брянській області вчора, 2 березня, заявили про нібито "проникнення української ДРГ".
Також ми писали, що 2 березня у Брянській області місцеві жителі почули вибухи.
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