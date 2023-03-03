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В России заявили об атаке на Брянский аэропорт: там прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в России заявили об атаке на Брянский аэропорт (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 3 марта, в районе Брянского аэропорта раздались несколько взрывов. Украину уже обвиняют в "атаке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал Mash.

По его информации, в районе аэропорта были слышны два взрыва.

"Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон", - рассказывают пропагандисты.

При этом местные издания пишут, что после взрыва в небе появилось желтое свечение.

Власти Брянской области в комментарии "РИА-Новости" уже якобы опровергли информацию о сработавших системах ПВО в городе.

"Звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер", - пишет пропагандистское издание со ссылкой местные власти.

Напомним, ранее стало известно, что в Брянской области вчера, 2 марта, заявили о якобы "проникновении украинской ДРГ".

Также мы писали, что 2 марта в Брянской области местные жители услышали взрывы.

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