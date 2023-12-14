В Росії заявили про атаку безпілотника, його нібито збили під Москвою

Росію атакував невідомий безпілотник, його нібито знищили в Моськовській області сьогодні вночі, 14 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна.
"Силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив Собянін.
Врто зазначити, що місто Наро-Фомінськ знаходиться на відстані трохи більше 80 кілометрів від російської столиці.
В ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.
У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.
При цьому у Тулі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.
Перед цим в ГУР України попередили жителів Москви та інших російських міст, що атаки безпілотників частішатимуть.
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