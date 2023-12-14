В Росії заявили про атаку безпілотника, його нібито збили під Москвою

Росію атакував невідомий безпілотник, його нібито знищили в Моськовській області сьогодні вночі, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна.

"Силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив Собянін.

Врто зазначити, що місто Наро-Фомінськ знаходиться на відстані трохи більше 80 кілометрів від російської столиці.

"Бавовна" в Росії

В ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.

У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.

При цьому у Тулі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

Перед цим в ГУР України попередили жителів Москви та інших російських міст, що атаки безпілотників частішатимуть.