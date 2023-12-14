В России заявили об атаке беспилотника, его якобы сбили под Москвой
Россию атаковал неизвестный беспилотник, его якобы уничтожили в Московской области сегодня ночью, 14 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.
"Силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - заявил Собянин.
Следует отметить, что город Наро-Фоминск находится на расстоянии чуть более 80 километров от российской столицы.
"Хлопки" в России
В ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и других регионах РФ слышали взрывы.Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.
В Минобороны РФ утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.
При этом в Туле было самое громкое. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.
Перед этим в ГУР Украины предупредили жителей Москвы и других российских городов, что атаки беспилотников участятся.
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