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В России заявили об атаке беспилотника, его якобы сбили под Москвой

Москва, Четверг 14 декабря 2023 03:21
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В России заявили об атаке беспилотника, его якобы сбили под Москвой Фото: в РФ заявили об атаке беспилотника на Москву (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Россию атаковал неизвестный беспилотник, его якобы уничтожили в Московской области сегодня ночью, 14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

"Силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - заявил Собянин.

Следует отметить, что город Наро-Фоминск находится на расстоянии чуть более 80 километров от российской столицы.

В России заявили об атаке беспилотника, его якобы сбили под Москвой

"Хлопки" в России

В ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и других регионах РФ слышали взрывы.Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.

При этом в Туле было самое громкое. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

Перед этим в ГУР Украины предупредили жителей Москвы и других российских городов, что атаки беспилотников участятся.

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