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У Росії заявили про атаку на аеродром у Брянській області, пошкоджений Ан-124

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Брянська область, Середа 03 травня 2023 08:51
У Росії заявили про атаку на аеродром у Брянській області, пошкоджений Ан-124 Фото: в Росії заявили про атаку на аеродром у Брянській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Брянській області заявили про нічну атаку безпілотників на військовий аеродром. В цьому росіяни звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

"Безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром у Брянській області у ніч проти 3 травня", - йдеться в повідомленні.

За даними росіян, нібито в "атаці" брало участь 5 БПЛА. З них 2 було знищено зі стрілецької зброї, а ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було.

Вказано, що результаті цього невеликі пошкодження отримав транспортний літак Ан-124. Росіяни стверджують, що він "не експлуатувався".

Інформації про постраждалих також немає.

Нагадаємо, 1 травня в Брянській області підірвали залізницю, потяг із 60 вагонами зійшов із рейок, він був завантажений нафтопродуктами.

Додамо, після чого наступного дня в Брянській області РФ знову підірвали залізницю. Через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.

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