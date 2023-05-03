У Росії заявили про атаку на аеродром у Брянській області, пошкоджений Ан-124
У російській Брянській області заявили про нічну атаку безпілотників на військовий аеродром. В цьому росіяни звинувачують Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.
"Безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром у Брянській області у ніч проти 3 травня", - йдеться в повідомленні.
За даними росіян, нібито в "атаці" брало участь 5 БПЛА. З них 2 було знищено зі стрілецької зброї, а ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було.
Вказано, що результаті цього невеликі пошкодження отримав транспортний літак Ан-124. Росіяни стверджують, що він "не експлуатувався".
Інформації про постраждалих також немає.
Нагадаємо, 1 травня в Брянській області підірвали залізницю, потяг із 60 вагонами зійшов із рейок, він був завантажений нафтопродуктами.
Додамо, після чого наступного дня в Брянській області РФ знову підірвали залізницю. Через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.
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