ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России заявили об атаке на аэродром в Брянской области, поврежден Ан-124

Новина українською →
Брянская область, Среда 03 мая 2023 08:51
В России заявили об атаке на аэродром в Брянской области, поврежден Ан-124 Фото: в России заявили об атаке на аэродром в Брянской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Брянской области заявили о ночной атаке беспилотников на военный аэродром. В этом россияне обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

"Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области в ночь на 3 мая", - говорится в сообщении.

По данным россиян, якобы в "атаке" участвовало 5 БПЛА. Из них 2 были уничтожены из стрелкового оружия, а еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был.

Указано, что в результате этого небольшие повреждения получил транспортный самолет Ан-124. Россияне утверждают, что он "не эксплуатировался".

Информации о пострадавших тоже нет.

Напомним, 1 мая в Брянской области подорвали железную дорогу, поезд с 60 вагонами сошел с рельсов, он был загружен нефтепродуктами.

Добавим, после чего на следующий день в Брянской области РФ снова подорвали железную дорогу. Из-за этого 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов Брянская область
NEWS
Ночная атака дронами: Воздушные силы сбили 21 "Шахед"
Ночная атака дронами: Воздушные силы сбили 21 "Шахед"
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных