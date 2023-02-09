UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії заявили про "атаки безпілотників" на Брянську область

Фото: в Росії заявили про "атаки безпілотників" на Брянську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Брянській області ця ніч та ранок виявилися неспокійними. Влада регіону заявила про так звані "атаки безпілотників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.

"Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. В результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, що атакували, збиті всі дев'ять", - пише Богомаз.

Також він повідомив, що постраждалих внаслідок "атаки" чи руйнувань немає, а вже згодом заявив про повторну "хвилю".

"Системами ППО ЗС РФ відбито ще одну атаку ЗСУ.... БПЛА було збито. Постраждалих та руйнувань немає", - заявив вранці Богомаз.

Нагадаємо, нещодавно губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз також повідомляв про так званий "обстріл одного із районів міського округу".

Додамо, що 14 січня росіяни повідомляли про "атаку" на одну з найбільших електропідстанцій Брянська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціядрониБрянская область