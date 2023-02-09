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В России заявили об "атаках беспилотников" на Брянскую область

Фото: в России заявили об "атаки беспилотников" на Брянскую область (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Брянской области эта ночь и утро оказались неспокойными. Власти региона заявили о так называемых "атаках беспилотников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза.

"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отбита. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять", - пишет Богомаз.

Также он сообщил, что пострадавших в результате "атаки" или разрушений нет, а уже впоследствии заявил о повторной "волне".

"Системами ПВО ВС РФ отбита еще одна атака ВСУ... БПЛА была сбита. Пострадавших и разрушений нет", - заявил утром Богомаз.

Напомним, недавно губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз также сообщал о так называемом "обстреле одного из районов городского округа".

Добавим, что 14 января россияне сообщали об "атаке" на одну из крупнейших электроподстанций Брянска.

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