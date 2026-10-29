У Росії затримали понад 460 авіарейсів через рекордну атаку дронів

Раніше РБК-Україна писало, що Москву ввечері 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня атакували безпілотники. За даними мера Сергія Собяніна, загальна кількість перехоплених дронів перевищила пів сотні.

Крім того, після масованої атаки Сил оборони України на столицю Росії 24 жовтня у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів.