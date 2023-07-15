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В Росії затримали полковника ФСБ. Він курував провладні Telegram-канали

Фото: у Москві затримано колишнього полковника ФСБ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Росії затримали полковника ФСБ Михайла Полякова, який раніше займався політичними переслідуваннями та курував провладні Telegram-канали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ЗМІ "Важные истории".

За даними видання, заарештований сьогодні полковник ФСБ Поляков раніше працював в Управлінні із захисту конституційного ладу УФСБ у Москві та області. Зокрема, цей підрозділ займається політичними переслідуваннями.

До того ж, російське ЗМІ повідомляє, що Поляков курирував мережу прокремлівських телеграм-каналів за завданням адміністрації президента. Серед них зокрема: "Кремлевская прачка", "Силовики" та "Brief".

За словами анонімного співрозмовника видання, Поляков курирував провладні телеграм-канали за погодженням із першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком.

Крім того, анонімне джерело "Важных историй" повідомило, що Полякова заарештували за те, що він почав "займатися комерцією" в прокремлівських телеграм-каналах без узгодження з керівництвом.

Замах на Симоньян і Собчак

Нагадаємо, сьогодні ФСБ РФ заявила, що нібито запобігла спробі "ліквідації" пропагандистки Маргарити Симоньян і журналістки Ксенії Собчак. При цьому в "замаху" вони звинуватили СБУ.

Пізніше з'явилась інформація про арешт сімох людей, що нібито винні в підготовці замаху.

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