В Росії заявили про арешт сімох людей у справі про нібито замах на Симоньян і Собчак

В Росії заявили про арешт сімох людей у справі про нібито замах на головну редакторку RT Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ЗМІ " Медиазона ".

За даними російського видання, Басманний районний суд Москви до 14 вересня відправив у СІЗО сімох підозрюваних у справі про нібито підготовку замаху.

Четверо заарештованих - неповнолітні 2005 і 2006 року народження, ще один був неповнолітнім на момент скоєння злочину. Двоє інших заарештованих - це 18-річний Михайло Балашов і 22-річний Єгор Савельєв.

Всіх підозрюваних обвинувачують за статтею про хуліганство (частина 2 статті 213 КК). При цьому ФСБ раніше звітувала про затримання молодих людей за підозрою в підготовці замаху на вбивство - хоча, за даними видання, воно в рішенні суду не згадується.

За версією слідства, обвинувачені "у складі організованої групи з хуліганських мотивів, з мотивів національної ненависті, з особливим цинізмом і зухвалістю здійснювали напади на іноземних громадян".

Басманний районний суд спочатку повідомляв, що слідство вимагало заарештувати шістьох осіб, яких ФСБ назвала учасниками неонацистського угруповання.

Нагадаємо, сьогодні в Росії ФСБ нібито запобігла спробі "ліквідації" пропагандистки телеканала RT Маргарити Симоньян і журналістки Ксенії Собчак.

У звичній манері росіяни звинувачують СБУ.

Декого вже дістали

В травні, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що українські спецслужби все ж стоять за деякими медійними випадками підривів російських пропагандистів.

"Давайте так, дуже багато ми вже дістали (росіян - ред.). Є такі медійні, публічні випадки, які стають "достоянням суспільства", як то кажуть", - розповів він.

Водночас він відмовився коментувати причетність розвідки до конкретних випадків підривів росіян.

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