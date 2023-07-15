RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России был задержан полковник ФСБ. Он курировал провластные Telegram-каналы

Фото: в Москве задержан бывший полковник ФСБ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В России задержали полковника ФСБ Михаила Полякова, который ранее занимался политическими преследованиями и курировал провластные Telegram-каналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское СМИ "Важные истории".

По данным издания, арестованный сегодня полковник ФСБ Поляков ранее работал в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и области. В частности, это подразделение занимается политическими преследованиями.

К тому же, российское СМИ сообщает, что Поляков курировал сеть прокремлевских телеграм-каналов по заданию администрации президента. Среди них в частности: "Кремлевская прачка", "Силовики" и "Brief".

По словам анонимного собеседника издания, Поляков курировал провластные телеграм-каналы по согласованию с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Кроме того, анонимный источник "Важных историй" сообщил, что Полякова арестовали за то, что он начал "заниматься коммерцией" в прокремлевских телеграм-каналах без согласования с руководством.

Покушение на Симоньян и Собчак

Напомним, сегодня ФСБ РФ заявила, что якобы предотвратила попытку "ликвидации" пропагандистки Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. При этом в "покушении" они обвинили СБУ.

Позже появилась информация об аресте семи людей, якобы виновных в подготовке покушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСуд