У Росії затримали командира штурмового загону, який брав участь в окупації Авдіївки, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Днями російська акторка Яна Попловська та декілька так званий російських "воєнкорів" заявив, що 13 вересня був затриманий командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади (51-ша загальновійськова армія, колишній 1-й армійський корпус "ДНР") Володимир Новіков.

Попловська опублікувала звернення до міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова з проханням повернути Новікова на фронт, зазначивши, що той "відіграв ключову роль" у захопленні росіянами Авдіївки та Красногорівки, має три державні ордени за мужність і отримав багато листів від своїх підлеглих з вимогою звільнити його з-під арешту.

Прихильники Новікова стверджують, що його нібито заарештували після того, як він спробував зупинити чеченців, які постачали наркотики окупантам. Чеченці нібито подали скаргу.

Інші військові блогери вважають, що військовому командуванню РФ не сподобалися ініціативи Новікова з навчання російських солдатів і засуджених "Шторму-Z" з нейтралізації загроз українських безпілотників. Новіков нібито брав участь у розробці системи протидії безпілотникам під назвою "захоплення малого неба", але це суперечить штабному протоколу.

У ЗМІ пов'язали арешт Новікова зі смертю відомих російських блогерів та операторів безпілотників.

Аналітики ISW нагадали, що раніше російське вище військове командування звільняло і ув'язнювало деяких популярних та ефективних командирів, які висловлювали занепокоєння з приводу темпів російських операцій і постійних проблем.

"Російське військове керівництво та уряд продовжують скорочувати клас частково незалежних російських військових новаторів, фахівців та командирів для централізації сил, підтримки темпів наступу в Донецькій області та компенсації кадрового дефіциту", - йдеться у звіті.