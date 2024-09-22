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В России задержан командир штурмового отряда, участвовавший в оккупации Авдеевки, - ISW

Москва, Воскресенье 22 сентября 2024 10:33
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В России задержан командир штурмового отряда, участвовавший в оккупации Авдеевки, - ISW Фото: в России задержан известный командир штурмового отряда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России задержан командир штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады Владимир Новиков с позывным "Белый". Аналитики ISW называют несколько причин ареста российского командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

На днях российская актриса Яна Попловская и несколько так называемых российских "военкоров" заявил, что 13 сентября был задержан командир штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус "ДНР") Владимир Новиков.

Попловская опубликовала обращение к министру обороны России Андрею Белоусову с просьбой вернуть Новикова на фронт, отметив, что тот "сыграл ключевую роль" в захвате россиянами Авдеевки и Красногоровки, имеет три государственных ордена за мужество и получил много писем от своих подчиненных с требованием освободить его из-под ареста.

Сторонники Новикова утверждают, что его якобы арестовали после того, как он попытался остановить чеченцев, снабжавших наркотики оккупантами. Чеченцы якобы подали жалобу.

Другие военные блоггеры считают, что военному командованию РФ не понравились инициативы Новикова по обучению российских солдат и осужденных "Шторм-Z" по нейтрализации угроз украинских беспилотников. Новиков якобы участвовал в разработке системы противодействия беспилотникам под названием "захват малого неба", но это противоречит штабному протоколу.

В СМИ связали арест Новикова со смертью известных российских блогеров и операторов беспилотников.

Аналитики ISW напомнили, что ранее российское высшее военное командование увольняло и задерживало некоторых популярных и эффективных командиров, выражавших беспокойство по поводу темпов российских операций и постоянных проблем.

"Российское военное руководство и правительство продолжают сокращать класс частично независимых российских военных новаторов, специалистов и командиров для централизации сил, поддержания темпов наступления в Донецкой области и компенсации кадрового дефицита", - говорится в отчете.

Задержание российских чиновников

Напомним, в апреле в России был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. Его подозревают в коррупции, но в СМИ была информация, что Иванова подозревают в государственной измене.

В июне в России был арестован еще один бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Ему также инкриминируют взяточничество.

Следует добавить, что несколько месяцев назад российский диктатор Владимир Путин сменил министра обороны. Вместо Сергея Шойгу Минобороны возглавил Андрей Белоусов.

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