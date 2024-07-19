У Росії засудили журналіста WSJ Гершковича до 16 років колонії

Що відомо про затримання журналіста WSJ

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року у Росії затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство". Це сталося у місті Єкатеринбург.

За даними західних ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін особисто наказав затримати кореспондента. США називають незаконним арешт Гершковича та вимагають його звільнити.

CNN повідомляло, що нібито журналіста спробували обміняти, але обмін так і не відбувся. Раніше робоча група ООН підтвердила, що арешт Евана Гершковича не має законних підстав.

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