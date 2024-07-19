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В России приговорили журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии

Фото: Эван Гершкович (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Свердловский областной суд приговорил корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима. Россияне обвиняют его в якобы "шпионаже".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Российский прокурор Микаэль Оздоев просил суд назначить американскому журналисту 18 лет колонии.

Суд завершил судебное следствие за два заседания, они прошли в закрытом режиме 26 июня и 18 июля.

Российская прокуратура обвиняет корреспондента WSJ в том, что он якобы собирал информацию о российском оборонном подрядчике "Уралвагонзавод" по поручению ЦРУ. Гершкович был аккредитован в России и находился в Екатеринбурге и в других городах Свердловской области, готовя репортажи для газеты.

 

Что известно о задержании журналиста WSJ

Напомним, в конце марта 2023 года в России задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович якобы за "шпионаж". Это произошло в Екатеринбурге.

По данным западных СМИ, российский диктатор Владимир Путин лично приказал задержать корреспонденту. США называют незаконным арест Гершковича и требуют его освободить.

CNN сообщало, что якобы журналиста попытались обменять, но обмен так и не состоялся. Ранее рабочая группа ООН подтвердила, что арест Эвана Гершковича не имеет законных оснований.

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