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У Росії засудили журналіста WSJ Гершковича до 16 років колонії

Свердловськ, П'ятниця 19 липня 2024 16:02
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У Росії засудили журналіста WSJ Гершковича до 16 років колонії Фото: Еван Гершкович (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Свердловський обласний суд засудив кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії суворого режиму. Росіяни звинувачують його у нібито "шпигунстві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Російський прокурор Мікаель Оздоєв просив суд призначити американському журналісту 18 років колонії.

Суд завершив судове слідство за два засідання, вони відбулися в закритому режимі 26 червня і 18 липня.

Російська прокуратура звинувачує кореспондента WSJ у тому, що він нібито збирав інформацію про російського оборонного підрядника "Уралвагонзавод" за дорученням ЦРУ. Гершкович був акредитований у Росії та перебував в Єкатеринбурзі та інших містах Свердловської області, готуючи репортажі для газети.

Що відомо про затримання журналіста WSJ

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року у Росії затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство". Це сталося у місті Єкатеринбург.

За даними західних ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін особисто наказав затримати кореспондента. США називають незаконним арешт Гершковича та вимагають його звільнити.

CNN повідомляло, що нібито журналіста спробували обміняти, але обмін так і не відбувся. Раніше робоча група ООН підтвердила, що арешт Евана Гершковича не має законних підстав.

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