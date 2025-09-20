ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Росії застрелився гендиректор постачальника матеріалів для "Шахедів", - ЗМІ

Субота 20 вересня 2025 18:07
UA EN RU
У Росії застрелився гендиректор постачальника матеріалів для "Шахедів", - ЗМІ Фото: Олександр Тюнін (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

У Підмосков'ї знайшли мертвим гендиректора Umatex Group, чия компанія постачала матеріали для виробництва дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляють росЗМІ, тіло гендиректора російської компанії Олександра Тюніна знайшли на узбіччі в одному з селищ під Москвою. Поруч з чоловіком була також рушниця та записка.

"Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік з депресією, стає все гірше, немає сил", - сказано у записці підприємця.

Водночас Telegram-канал "Быть или" зазначає, що це вже 35 загадкова смерть російських топ-чиновників та менеджерів починаючи з 2022 року. І найбільш розповсюджена причина таких смертей - "самогубство".

Останній раз у власному авто застрелився колишній губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. Як відомо, його звинувачували у провалі оборони під час наступу ЗСУ.

Що відомо про Umatex та виробництво дронів

Видання "Мілітарний" зазначає, що АТ "Химпроминжиниринг", яке більш відоме як Umatex Group, є єдиним виробником вуглецевого волокна в Росії. І саме його підрозділ "Алабуга-Волокно" "в однойменній економічній зоні постачає матеріали" для виробництва ударних безпілотників.

"Вуглецеве волокно є ключовим елементом у виробництві фюзеляжів для далекобійних дронів, забезпечуючи високу міцність при надзвичайно низькій вазі", - сказано у матеріалі.

Також видання уточнює, що підпорядкований Umatex завод "Алабуга-Волокно", що виробляє сировину, розташований навпроти головного виробничого майданчика, де склеюють фюзеляжі та збирають готові дрони.

Поруч із ним працює ще один важливий об’єкт - "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", який випускає скловолоконні тканини для композитних корпусів "Шахедів".

Згідно відкритих даних, підприємства Umatex забезпечують близько 95% російського виробництва вуглецевого волокна, що становить 1400–2000 тонн на рік. Однак у зв’язку з розширенням випуску ударних безпілотників, цей показник за останні роки міг суттєво зрости.

Нагадаємо, 9 травня 2022 року стало відомо, що в Росії знайшли мертвим колишнього топ-менеджмента нафтової компанії "Лукойл" Олександра Суботіна. Смерть мільярдера настала нібито після сеансу у шамана.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Подмосковье Дрони
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто