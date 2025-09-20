ua en ru
Политика
В России застрелился гендиректор поставщика материалов для "Шахедов", - СМИ

Суббота 20 сентября 2025 18:07
В России застрелился гендиректор поставщика материалов для "Шахедов", - СМИ Фото: Александр Тюнин (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

В Подмосковье нашли мертвым гендиректора Umatex Group, чья компания поставляла материалы для производства дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают росСМИ, тело гендиректора российской компании Александра Тюнина нашли на обочине в одном из поселков под Москвой. Рядом с мужчиной было также ружье и записка.

"Я сам это сделал, устал бороться 5-й год с депрессией, становится все хуже, нет сил", - сказано в записке предпринимателя.

В то же время Telegram-канал "Быть или" отмечает, что это уже 35 загадочная смерть российских топ-чиновников и менеджеров начиная с 2022 года. И наиболее распространенная причина таких смертей - "самоубийство".

Последний раз в собственном авто застрелился бывший губернатор Курской области РФ Роман Старовойт. Как известно, его обвиняли в провале обороны во время наступления ВСУ.

Что известно об Umatex и производстве дронов

Издание "Милитарный" отмечает, что АО "Химпроминжиниринг", которое более известно как Umatex Group, является единственным производителем углеродного волокна в России. И именно его подразделение "Алабуга-Волокно" "в одноименной экономической зоне поставляет материалы" для производства ударных беспилотников.

"Углеродное волокно является ключевым элементом в производстве фюзеляжей для дальнобойных дронов, обеспечивая высокую прочность при чрезвычайно низком весе", - сказано в материале.

Также издание уточняет, что подчиненный Umatex завод "Алабуга-Волокно", производящий сырье, расположен напротив главной производственной площадки, где склеивают фюзеляжи и собирают готовые дроны.

Рядом с ним работает еще один важный объект - "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", который выпускает стекловолоконные ткани для композитных корпусов "Шахедов".

Согласно открытым данным, предприятия Umatex обеспечивают около 95% российского производства углеродного волокна, что составляет 1400-2000 тонн в год. Однако в связи с расширением выпуска ударных беспилотников, этот показатель за последние годы мог существенно возрасти.

Напомним, 9 мая 2022 года стало известно, в России нашли мертвым бывшего топ-менеджмента нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Смерть миллиардера наступила якобы после сеанса у шамана.

