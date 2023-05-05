У Росії запевняють, що знайшли у полі "триметровий дрон"

У Росії заявляють, що знайшли черговий невідомий "дрон". Цього разу - триметровий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.

За даними росЗМІ, безпілотник знайшли 4 травня у полі неподалік селища Нижньодонський Ростовській області. Росіяни кажуть, що дрон довжиною понад три метри нібито виявив 60-річний чоловік.

"Співробітники спецслужб вилучили безпілотник завдовжки 330 сантиметрів. Ширина дрона - 75 сантиметрів", - зазначають російські ЗМІ.

При цьому у Росії не уточнили, звідки ж прилетів "дрон".

Нагадаємо, 3 травня в Росії заявили, що дрони "намагалися" атакувати Кремль. Москва звинуватила Україну.

Крім того, в ніч на 3 травня на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї спалахнула масштабна пожежа. Росіяни заявили про "атаку дронів".

Сьогодні на НПЗ в Ільську виникла нова пожежа, проте росіяни висунули версію з "атакою дрона", а тоді заговорили про "диверсантів".

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