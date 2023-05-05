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В России уверяют, что нашли в поле "трехметровый дрон"

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Ростов, Пятница 05 мая 2023 10:34
В России уверяют, что нашли в поле "трехметровый дрон" Фото: в России нафантазировали, что нашли трехметровый "дрон" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявляют, что обнаружили очередной неизвестный "дрон". На этот раз - трехметровый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.

По данным росСМИ, беспилотник обнаружили 4 мая в поле неподалеку от поселка Нижнедонской Ростовской области. Россияне говорят, что дрон длиной более трех метров якобы обнаружил 60-летний мужчина.

"Прибывшие сотрудники спецслужб изъяли беспилотник длиной 330 сантиметров. Ширина дрона - 75 сантиметров", - отмечают российские СМИ.

При этом в России не уточнили, откуда же прилетел "дрон".

Напомним, 3 мая в России заявили, что дроны "пытались" атаковать Кремль. Москва обвинила Украину

Кроме того, в ночь на 3 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае разразился масштабный пожар. Россияне заявили об "атаке дронов".

Сегодня на НПЗ в Ильске возник новый пожар, однако россияне выдвинули версию с "атакой дрона", а затем заговорили о "диверсантах".

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дрони Ростовская область Российская Федерация
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