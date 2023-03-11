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В Росії закінчуються підготовлені запаси зброї, шукають допомоги ззовні, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через власний прорахунок з бліцкригом, в Росії почали закінчуватись підготовлені запаси озброєння. Ворог почав шукати допомоги у союзників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"В Росії закінчуються підготовлені запаси зброї. Ракети і військова техніка накопичувалися десятиліттями. Розрахунки були на бліцкриг, а не на бліцутилізацію", - пише Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, корумпована країна не має можливості забезпечити фронт внаслідок чого іноземна допомога для терористів стала пріоритетним питанням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай все ще розглядає можливість надання Росії зброї для ведення війни проти України. США попередили Пекін про наслідки.

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