В России заканчиваются подготовленные запасы оружия, ищут помощи извне, - Данилов

Из-за собственного просчета с блицкригом в России начали заканчиваться подготовленные запасы вооружения. Враг стал искать помощи у союзников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.
"В России заканчиваются подготовленные запасы оружия. Ракеты и военная техника накапливались десятилетиями. Расчеты были на блицкриг, а не на блицутилизацию", - пишет Данилов.
Как отметил секретарь СНБО, коррумпированная страна не имеет возможности обеспечить фронт, в результате чего иностранная помощь для террористов стала приоритетным вопросом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.
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