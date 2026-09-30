Для Росії загрози немає. У НАТО засудили ядерну риторику Москви через Калінінград
Прес-секретар НАТО Еллісон Харт відкинула попередження Росії на адресу Альянсу щодо Калінінградської області, назвавши російські заяви "безвідповідальною ядерною риторикою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
"Я можу підтвердити, що Росія надіслала неофіційний лист до НАТО, і ми відповіли на нього. Ми рішуче засуджуємо загрозу будь-якого застосування сили, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику", - сказала Еллісон Харт.
Вона додала, що жодні навчання чи дії НАТО "не становлять загрози для будь-якої частини Росії".
Зазначимо, що перед цим російське посольство в Брюсселі звернулося до Альянсу зі скаргою на "провокаційні заяви та дії керівництва НАТО та країн-членів щодо Калінінградської області". Причиною цього стало "безпрецедентне збільшення військової активності Альянсу вздовж наших західних кордонів".
"(Москва - ред.) готова використати весь свій арсенал захисту своєї території, якщо держави НАТО намагатимуться ізолювати Калінінградську область від решти нашої країни", - сказано у неофіційному листі до НАТО.
Зазначимо, що Калінінградська область межує з Польщею та Литвою, які є державами НАТО.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, щоЛитва підготувала план евакуації мешканців Вільнюса на випадок військової загрози або ж серйозної кризи. Одним із трьох заснованих напрямків виїзду буде кордон із Польщею.
Також ми писали, що, за словами президента Чехії, його країна готова виконати свої зобов'язання перед НАТО і відправити війська на допомогу країнам Балтії у разі можливого нападу Росії.
Крім того, альянс НАТО активізує обмін розвідданими та інформацією у відповідь на зростання гібридних загроз з боку Росії.