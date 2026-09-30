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Для Росії загрози немає. У НАТО засудили ядерну риторику Москви через Калінінград

01:05 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Для Росії загрози немає. У НАТО засудили ядерну риторику Москви через Калінінград Фото: Еллісон Харт (nato.int)
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Прес-секретар НАТО Еллісон Харт відкинула попередження Росії на адресу Альянсу щодо Калінінградської області, назвавши російські заяви "безвідповідальною ядерною риторикою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала неофіційний лист до НАТО, і ми відповіли на нього. Ми рішуче засуджуємо загрозу будь-якого застосування сили, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику", - сказала Еллісон Харт.

Вона додала, що жодні навчання чи дії НАТО "не становлять загрози для будь-якої частини Росії".

Зазначимо, що перед цим російське посольство в Брюсселі звернулося до Альянсу зі скаргою на "провокаційні заяви та дії керівництва НАТО та країн-членів щодо Калінінградської області". Причиною цього стало "безпрецедентне збільшення військової активності Альянсу вздовж наших західних кордонів".

"(Москва - ред.) готова використати весь свій арсенал захисту своєї території, якщо держави НАТО намагатимуться ізолювати Калінінградську область від решти нашої країни", - сказано у неофіційному листі до НАТО.

Зазначимо, що Калінінградська область межує з Польщею та Литвою, які є державами НАТО.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, щоЛитва підготувала план евакуації мешканців Вільнюса на випадок військової загрози або ж серйозної кризи. Одним із трьох заснованих напрямків виїзду буде кордон із Польщею.

Також ми писали, що, за словами президента Чехії, його країна готова виконати свої зобов'язання перед НАТО і відправити війська на допомогу країнам Балтії у разі можливого нападу Росії.

Крім того, альянс НАТО активізує обмін розвідданими та інформацією у відповідь на зростання гібридних загроз з боку Росії.

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НАТО Російська Федерація Калінінград
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