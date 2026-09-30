Для РФ угрозы нет. В НАТО осудили ядерную риторику Москвы из-за Калининграда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

"Я могу подтвердить, что Россия направила неофициальное письмо в НАТО, и мы ответили на него. Мы решительно осуждаем угрозу любого применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику", - сказала Эллисон Харт.

Она добавила, что никакие учения или действия НАТО "не представляют угрозы для какой-либо части России".

Отметим, что перед этим российское посольство в Брюсселе обратилось к Альянсу с жалобой на "провокационные заявления и действия руководства НАТО и стран-членов в отношении Калининградской области". Причиной тому стало "беспрецедентное увеличение военной активности Альянса вдоль наших западных границ".

"(Москва - ред.) готова использовать весь свой арсенал защиты своей территории, если государства НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны", - сказано в неофициальном письме к НАТО.

Отметим, Калининградская область граничит с Польшей и Литвой, которые являются государствами НАТО.