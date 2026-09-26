У Росії заговорили про воєнний стан: у ЦПД пояснили, що стоїть за чутками

За його словами, останнім часом поширюються твердження про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито розгляне запровадження воєнного стану у відповідь на відповідну пропозицію російського Міноборони.

Коваленко зазначив, що навіть мобілізацію в Росії влада офіційно не оголошувала, а, на його думку, проводить її приховано.

Він звернув увагу на реакцію росіян на попередні повідомлення про можливу мобілізацію. За словами керівника ЦПД, через такі чутки частина громадян РФ виїжджала до Грузії, Вірменії та інших країн. Водночас втома російського суспільства від війни, як зазначив Коваленко, продовжує зростати.

Навіщо в Росії говорять про воєнний стан

На думку керівника ЦПД, нинішні розмови про воєнний стан можуть бути своєрідним способом перевірити настрої населення.

"Зараз про воєнний стан вкинули аби знову заміряти настрої населення в Росії, соціологія буде в Кремлі", - написав Коваленко.

Він також вважає, що ці повідомлення можуть бути розраховані не лише на російську аудиторію. Зокрема, їх можуть використовувати для того, щоб створювати додаткове занепокоєння в Європі та Україні.

"Ця новина існує аби полякати європейців і, як думають росіяни, нас", - додав Коваленко.

Водночас він зазначив, що особисто не вірить у сценарій із запровадженням воєнного стану в Росії.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, у Росії посилили обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних запасу. Вже відомо про перший випадок, коли резервіста не випустили з країни через мобілізаційний припис у документах.

Крім того, росіяни почали отримувати "мобілізаційні розпорядження" у військкоматах. За даними РБК-Україна, це може дозволити оперативно викликати до пунктів збору сотні тисяч чоловіків.