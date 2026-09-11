Генерали Путіна попросили ще 800 тисяч бійців: скільки реально може набрати РФ

Фото: У ГУР розповіли, чому Росія не зможе мобілізувати 800 тисяч новобранців (Getty Images)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Генерали глави Кремля попросили в розвідки ще майже 800 тисяч військових для продовження війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка виданню The Times.

Путінські генерали просять майже 800 тисяч бійців За даними розвідувальної зведенки ГУР, генерали глави Кремля попросили в нього додатково 800 000 військовослужбовців. Такий запит з'явився після загальнонаціональних виборів, які пройшли в Росії цього місяця. Армія РФ фізично не може освоїти стільки новобранців Начальник ГУР Олег Іващенко наголошує, що озвучена генералами цифра значно перевищує реальні можливості російської армії. "У реальності армія може одночасно засвоїти - мобілізувати, озброїти, нагодувати, підготувати та інтегрувати - не більше 300-500 тисяч новобранців", - зазначив Іващенко.