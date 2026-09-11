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Генерали Путіна попросили ще 800 тисяч бійців: скільки реально може набрати РФ

15:01 11.09.2026 Пт
1 хв
Росія не зможе мобілізувати стільки новобранців з однієї причини
aimg Олена Чупровська
Генерали Путіна попросили ще 800 тисяч бійців: скільки реально може набрати РФ Фото: У ГУР розповіли, чому Росія не зможе мобілізувати 800 тисяч новобранців (Getty Images)
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Генерали глави Кремля попросили в розвідки ще майже 800 тисяч військових для продовження війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка виданню The Times.

Путінські генерали просять майже 800 тисяч бійців

За даними розвідувальної зведенки ГУР, генерали глави Кремля попросили в нього додатково 800 000 військовослужбовців.

Такий запит з'явився після загальнонаціональних виборів, які пройшли в Росії цього місяця.

Армія РФ фізично не може освоїти стільки новобранців

Начальник ГУР Олег Іващенко наголошує, що озвучена генералами цифра значно перевищує реальні можливості російської армії.

"У реальності армія може одночасно засвоїти - мобілізувати, озброїти, нагодувати, підготувати та інтегрувати - не більше 300-500 тисяч новобранців", - зазначив Іващенко.

Нагадаємо, у Росії також посилили обмеження на виїзд військовозобов'язаних запасу за кордон.

Вперше зафіксували випадок, коли резервіста не випустили з країни через мобілізаційний припис у документах.

Тим часом, за попередніми заявами Іващенка, Росія має військові та економічні ресурси для війни ще на найближчий рік, але вони можуть повністю вичерпатися вже до 2028 року.

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