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Росія обмежує виїзд за кордон військових запасу на тлі чуток про мобілізацію

21:59 07.09.2026 Пн
2 хв
Країна-агресорка продовжує приховану мобілізацію
aimg Олена Бджола
Росія обмежує виїзд за кордон військових запасу на тлі чуток про мобілізацію Фото: військовий квиток росіянина (Getty Images)
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У Росії вперше зафіксовано випадок, коли військовозобов'язаний запасу не зміг залишити країну. Рішення про обмеження виїзду прийняв військкомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Росія не випускає військових запасу

За даними правозахисників, 24-річний житель Ростовської області 2 вересня спробував вилетіти з Краснодара за кордон. У 2024 році він пройшов термінову службу і перебуває в запасі.

Проте на паспортному контролі його затримали для додаткової перевірки. А потім йому вручили офіційне повідомлення про тимчасове обмеження права на виїзд із Росії.

Як з'ясувалося, рішення ухвалив військкомат, у якому запасник перебував на обліку. У листопаді 2025 року він уточнював там документи військового обліку, де йому вклеїли мобілізаційний припис.

При цьому в електронному реєстрі цей порядок денний, як виявилося, значився зі статусом "Громадянин не з'явився". На підставі цього військкомат ухвалив рішення про обмеження виїзду.

До слова, перед поїздкою запасник не бачив у реєстрі повідомлення про заборону і дізнався про неї лише на кордоні.

Блокування виїзду за кордон

З березня після повномасштабного запуску реєстру електронних повісток росіяни почали скаржитися на блокування виїзду за кордон.

За даними правозахисної групи "Ідіть лісом", лише з 18 по 31 серпня до них звернулися 73 призовники, які намагалися перетнути кордон:

  • 50 змогли виїхати,
  • 23 - ні.

У ряді випадків заборона на виїзд з'являлася безпосередньо під час прикордонного контролю.

Спроби виїхати через Білорусь також не завжди закінчувалися успішно: з 11 призовників, що звернулися до проєкту, четверо змогли перетнути кордон, семеро - ні.

Обмеження на виїзд вводяться паралельно зі чутками про нову мобілізацію після вересневих виборів до Держдуми.

Раніше РБК-Україна писало, що російські призовники дедалі частіше стикаються з проблемами під час спроби виїхати за межі країни. У деяких випадках обмеження стає відомим лише безпосередньо під час проходження прикордонного контролю.

Крім того, насильницькі затримання та примус до підписання контракту з Міноборони стали звичайною справою у Росії.

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