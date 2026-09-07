Росія обмежує виїзд за кордон військових запасу на тлі чуток про мобілізацію
У Росії вперше зафіксовано випадок, коли військовозобов'язаний запасу не зміг залишити країну. Рішення про обмеження виїзду прийняв військкомат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Росія не випускає військових запасу
За даними правозахисників, 24-річний житель Ростовської області 2 вересня спробував вилетіти з Краснодара за кордон. У 2024 році він пройшов термінову службу і перебуває в запасі.
Проте на паспортному контролі його затримали для додаткової перевірки. А потім йому вручили офіційне повідомлення про тимчасове обмеження права на виїзд із Росії.
Як з'ясувалося, рішення ухвалив військкомат, у якому запасник перебував на обліку. У листопаді 2025 року він уточнював там документи військового обліку, де йому вклеїли мобілізаційний припис.
При цьому в електронному реєстрі цей порядок денний, як виявилося, значився зі статусом "Громадянин не з'явився". На підставі цього військкомат ухвалив рішення про обмеження виїзду.
До слова, перед поїздкою запасник не бачив у реєстрі повідомлення про заборону і дізнався про неї лише на кордоні.
Блокування виїзду за кордон
З березня після повномасштабного запуску реєстру електронних повісток росіяни почали скаржитися на блокування виїзду за кордон.
За даними правозахисної групи "Ідіть лісом", лише з 18 по 31 серпня до них звернулися 73 призовники, які намагалися перетнути кордон:
- 50 змогли виїхати,
- 23 - ні.
У ряді випадків заборона на виїзд з'являлася безпосередньо під час прикордонного контролю.
Спроби виїхати через Білорусь також не завжди закінчувалися успішно: з 11 призовників, що звернулися до проєкту, четверо змогли перетнути кордон, семеро - ні.
Обмеження на виїзд вводяться паралельно зі чутками про нову мобілізацію після вересневих виборів до Держдуми.
Раніше РБК-Україна писало, що російські призовники дедалі частіше стикаються з проблемами під час спроби виїхати за межі країни. У деяких випадках обмеження стає відомим лише безпосередньо під час проходження прикордонного контролю.
Крім того, насильницькі затримання та примус до підписання контракту з Міноборони стали звичайною справою у Росії.