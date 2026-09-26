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В России заговорили о военном положении: в ЦПД объяснили, что стоит за слухами

13:39 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

В России снова заговорили о возможном введении военного положения. Власти могут использовать эти слухи для проверки настроений населения.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По его словам, в последнее время распространяются утверждения о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы рассмотрит введение военного положения в ответ на соответствующее предложение российского Минобороны.

Коваленко отметил, что даже мобилизацию в России власть официально не объявляла, а, по его мнению, проводит ее скрыто.

Он обратил внимание на реакцию россиян на предыдущие сообщения о возможной мобилизации. По словам руководителя ЦПД, из-за таких слухов часть граждан РФ выезжала в Грузию, Армению и другие страны. В то же время усталость российского общества от войны, как отметил Коваленко, продолжает расти.

Зачем в России говорят о военном положении

По мнению руководителя ЦПД, нынешние разговоры о военном положении могут быть своеобразным способом проверить настроения населения.

"Сейчас о военном положении бросили, чтобы снова замерить настроения населения в России, социология будет в Кремле", - написал Коваленко.

Он также считает, что эти сообщения могут быть рассчитаны не только на российскую аудиторию. В частности, их могут использовать для того, чтобы создавать дополнительную обеспокоенность в Европе и Украине.

"Эта новость существует, чтобы попугать европейцев и, как думают россияне, нас", - добавил Коваленко.

В то же время он отметил, что лично не верит в сценарий с введением военного положения в России.

Мобилизация в России

Напомним, в России ужесточились ограничения на выезд за границу для военнообязанных запаса. Уже известно о первом случае, когда резервиста не выпустили из страны из-за мобилизационного предписания в документах.

Кроме того, россияне начали получать "мобилизационные предписания" в военкоматах. По данным РБК-Украина, это может позволить оперативно вызвать в пункты сбора сотни тысяч мужчин.

В то же время, по данным ГУР, российские генералы пригласили у Кремля еще около 800 тысяч военных для продолжения войны против Украины.

На фоне этих сообщений заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отрицал подготовку новой мобилизации в России этой осенью.

Он называл сообщение о ней "провокацией Киева" и заявлял, что Украина пытается использовать тему мобилизации для дестабилизации российского общества.

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