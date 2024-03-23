У Росії загорівся нафтопереробний завод, є підозра атаки безпілотника

Нагадаємо, по російських НПЗ було здійснено 15 атак протягом 2024 року. Загальна встановлена потужність атакованих заводів складає 178 мільйонів тонн на рік, але значних пошкоджень зазнали лише вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.

Крім того, дрони вивели з ладу 10-15% нафтопереробних потужностей Росії. Так, за оцінками генерального директора Gunvor Торбьорна Торнквіста, було ведено з ладу близько 600 тисяч барелів.

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