В России загорелся нефтеперерабатывающий завод, подозревают атаку беспилотника

Напомним, по российским НПЗ было совершено 15 атак в течение 2024 года . Общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год, но значительные повреждения получили лишь восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллиона тонн в год.

Кроме того, дроны вывели из строя 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей России . Так, по оценкам генерального директора Gunvor Торберна Торнквиста, было ведено из строя около 600 тысяч баррелей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .