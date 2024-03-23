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В России загорелся нефтеперерабатывающий завод, подозревают атаку беспилотника

Фото: в России загорелся нефтеперерабатывающий завод (фото иллюстративное)
Автор: Ксения Вертебная

Ночью против 23 марта в Новокуйбышевске Самарской области России местные жители сообщили о взрывах на местном нефтеперерабатывающем заводе, в том числе об атаке беспилотников и двух прилетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод находится в Самарской области и входит в состав группы НК "Роснефть".

Там освоен выпуск многих видов продукции: топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Около 30 видов продукции предприятия отгружается во многие регионы России и страны ближнего зарубежья.

Завод является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России. Проектная мощность предприятия – 8,3 миллиона тонн нефти.

Фото: в России загорелся нефтеперерабатывающий завод (росСМИ)

Напомним, по российским НПЗ было совершено 15 атак в течение 2024 года . Общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год, но значительные повреждения получили лишь восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллиона тонн в год.

Кроме того, дроны вывели из строя 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей России . Так, по оценкам генерального директора Gunvor Торберна Торнквиста, было ведено из строя около 600 тысяч баррелей.

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