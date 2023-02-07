В России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Утром во вторник, 7 февраля, на востоке России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По имеющейся информации, землетрясение произошло около 09:00 7 февраля в районе Курильских островов. Сила толчков оценивается в 5,3 баллов по шкале Рихтера. Очаг землетрясения расположен в 189 км от Северо-Курильска (входит в Сахалинскую область России). Также землетрясения продолжаются в разных районах Турции. Только за последний час в центре и на востоке страны зафиксировали три очага подземных толчков.