В России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
Утром во вторник, 7 февраля, на востоке России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По имеющейся информации, землетрясение произошло около 09:00 7 февраля в районе Курильских островов. Сила толчков оценивается в 5,3 баллов по шкале Рихтера.
Очаг землетрясения расположен в 189 км от Северо-Курильска (входит в Сахалинскую область России).
Также землетрясения продолжаются в разных районах Турции. Только за последний час в центре и на востоке страны зафиксировали три очага подземных толчков.
Напомним, вчера утром Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. На местах разрушения возникли пожары.
Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.
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