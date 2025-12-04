У Росії заблокували популярний додаток для відеозв'язку: що відомо

У Росії заблоковано сервіс відеозв'язку FaceTime, що належить американській корпорації Apple. Раніше влада обмежила дзвінки у WhatsApp і Telegram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Збій у роботі FaceTime почали фіксувати з жовтня. Користувачі скаржилися, що не вдається встановити з'єднання, воно переривається або дзвінки постійно скидаються - хоча інтернет-з'єднання залишається стабільним.
Таким чином, офіційно - FaceTime визнано заблокованим на території РФ.
Обмеження FaceTime стало частиною ширшої хвилі блокувань російською владою зарубіжних месенджерів і відеосервісів. У серпні 2025 року Роскомнагляд уже обмежив голосові та відеодзвінки в популярних додатках WhatsApp і Telegram, мотивуючи це боротьбою з шахрайством.
Після цього багато користувачів почали шукати альтернативи для безпечного зв'язку - зокрема FaceTime, Google Meet і локальні платформи.
Блокування FaceTime - черговий крок у системній політиці обмеження цифрових комунікацій у Росії. Те, що починалося з обмежень голосових і відеодзвінків у WhatsApp і Telegram, переросло в заборону одного з останніх популярних сервісів відеозв'язку.
Раніше ми писали, що Росія заблокувала гру S.T.A.L.K.E.R. 2, популярну серед українських геймерів.
А ще у нас є матеріал про те, як Україна готує запуск надшвидкісного інтернету через обхід російських мереж.